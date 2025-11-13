Καθάριζε το μηχάνημα ζυμώματος και πιάστηκε το φουλάρι της - Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη σε φούρνο στη Λάρισα - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

H γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό.

Την 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Ιδιοκτήτης γειτονικού φούρνου μίλησε στον ANT1, αναφέροντας ότι η άτυχη γυναίκα πνίγηκε από ένα φουλάρι που φορούσε στον λαιμό.

«Είχε τελειώσει την παραγωγή και καθάριζε το μηχάνημα. Φορούσε ένα φουλάρι στον λαιμό. Κατά περίεργο τρόπο, η πλαστική (σ.σ.: μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ψωμιού) πήρε μπρος και πιάστηκε το φουλάρι στους κυλίνδρους. Μπορώ να πω ότι έγινε θηλιά στον λαιμό της», ανέφερε ο κ. Λεωνίδας, μεταφέροντας πληροφορίες που έμαθε από τον κουνιάδο της 49χρονης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.