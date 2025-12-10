«Κάθε Λεπτό Μετράει»: Η καμπάνια ευαισθητοποίησης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα - Real.gr

Στις εμπόλεμες ζώνες, σε φυσικές καταστροφές και σε χώρες που δοκιμάζονται από ανθρωπιστικές κρίσεις, ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Το 2025, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή μερικών από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως. Από εμπόλεμες ζώνες και περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, μέχρι εκτοπισμένους πληθυσμούς και επιδημίες, η οργάνωση ανταποκρίθηκε άμεσα, προσφέροντας σωτήρια ιατρική φροντίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους που το είχαν ανάγκη.

Κάθε λεπτό που περνά, οι προκλήσεις παραμένουν τεράστιες. Η ανάγκη για συνεχή υποστήριξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Με δεκαετίες εμπειρίας στην παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρουσιάζουν την καμπάνια «Κάθε Λεπτό Μετράει», με στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για την κρίσιμη σημασία της άμεσης παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Δείτε εδώ το σποτ της καμπάνιας:

Με την καμπάνια «Κάθε Λεπτό Μετράει», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιδιώκουν να αναδείξουν τον άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο της γρήγορης δράσης στις κρίσεις που εκτυλίσσονται σε όλο τον κόσμο.

Κάθε λεπτό, οι ομάδες της οργάνωσης βρίσκονται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας ιατρική φροντίδα, καθαρό νερό, εμβόλια – και πάνω απ’ όλα, ελπίδα.

Κάθε λεπτό, άνθρωποι τραυματίζονται από εκρήξεις ή πυροβολισμούς.

Κάθε λεπτό, δεκάδες παιδιά χάνουν τη ζωή τους από την πείνα.

Κάθε λεπτό, χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω συγκρούσεων, βίας ή φυσικών καταστροφών.

Γι’ αυτό κάθε λεπτό μπορεί να σωθεί μια ζωή.

Υποστήριξέ μας.

Κάνε μια δωρεά σήμερα.

Για να στηρίξετε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ακολουθήστε το παρακάτω link για δωρεά: https://msf.gr/minutesmatter/