Quantcast
Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν - Real.gr
real player

Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

19:30, 20/01/2026
Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

Στην απολογία του, ο 59χρονος αρνήθηκε ότι είχε ανθρωποκτόνο δόλο, κάνοντας λόγο για «τοξική σχέση».

Στις φυλακές επέστρεψε μετά την καταδίκη του σε 9ετή κάθειρξη, 59χρονος που πυροβόλησε την 30χρονη σύντροφό του, τον Σεπτέμβριο του 2023, σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο 59χρονος κρίθηκε ένοχος κι από το Εφετείο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά τη δικογραφία, ο καταδικασθείς σημάδεψε την επί τρία χρόνια σύντροφό του με όπλο στο κεφάλι και πυροβόλησε, αλλά η παθούσα αντέδρασε, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι. Ο ίδιος πυροβόλησε ξανά χωρίς να βρει στόχο, με την παθούσα να ξεφεύγει τελικά. Το περιστατικό, όπως κατέθεσε η 30χρονη, συνέβη μέσα σε αυτοκίνητο όπου βρισκόταν μαζί με την δράστη.

Στην απολογία του, ο 59χρονος αρνήθηκε ότι είχε ανθρωποκτόνο δόλο, κάνοντας λόγο για «τοξική σχέση». «Ήθελα να χωρίσω, με κυνηγούσε, έκανε φασαρία. Δεν πήγα να τη σκοτώσω» είπε, μεταξύ άλλων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Φειδίας Παναγιώτου: Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα με την κυρία Καρυστιανού

Φειδίας Παναγιώτου: Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα με την κυρία Καρυστιανού

19:45 20/01
Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει.

Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει.

19:38 20/01
Κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την Αττική- «Βροχές ενός μήνα σε λίγες ώρες»

Κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την Αττική- «Βροχές ενός μήνα σε λίγες ώρες»

19:31 20/01
Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

19:30 20/01
Μακρόν: «Δεν προβλέπεται σύνοδος της G7 την Πέμπτη»

Μακρόν: «Δεν προβλέπεται σύνοδος της G7 την Πέμπτη»

19:00 20/01
Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο - ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο - ΒΙΝΤΕΟ

18:58 20/01
Μάριος Φραγκούλης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Valentino – «Με φιλοξένησε στο κάστρο του στο Παρίσι μαζί με τον Hugh Grant»

Μάριος Φραγκούλης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Valentino – «Με φιλοξένησε στο κάστρο του στο Παρίσι μαζί με τον Hugh Grant»

18:45 20/01
Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων – Έκτακτα μέτρα για ευάλωτους πολίτες

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων – Έκτακτα μέτρα για ευάλωτους πολίτες

18:41 20/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved