Κατίνα Παξινού: Ποζάρει με τον εγγονό της Αλέξανδρο Αντωνόπουλο – Σπάνια φωτογραφία από το 1961 - Real.gr

Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης, δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία στην οποία η Κατίνα Παξινού ποζάρει στα παρασκήνια του Εθνικού Θεάτρου μαζί με τον εγγονό της, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, μετά την πρεμιέρα της παράστασης «Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας» το 1961.

Γράφει ο Άρης Λουπάσης στην ανάρτησή του:

«Η Κατίνα Παξινού με τον εγγονό της Αλέξανδρο Αντωνόπουλο στα παρασκήνια του Εθνικού Θεάτρου μετά την πρεμιέρα της παράστασης “Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας” του Ντύρενματ που παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία στις 2 Φεβρουαρίου του 1961. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στο Λος Άντζελες την περίοδο όπου η γιαγιά του ζούσε στην Αμερική με τον Αλέξη Μινωτή, χτίζοντας μια σπουδαία καριέρα στον παγκόσμιο κινηματογράφο».

