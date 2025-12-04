Κάτω Αχαΐα: Πεζοί αγρότες έκλεισαν την Πατρών - Πύργου - Real.gr

Ενίσχυση του μπλόκου των αγροτών που έχει στηθεί στην παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απόγευμα, οι αγρότες επιχείρησαν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο αλλά τους εμπόδισε η αστυνομία.

Στη συνέχεια οι αγρότες πέρασαν πεζοί στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αρχικά ήθελαν να πάνε με τα αυτοκίνητα στα διόδια για να τα ανοίξουν να περνάει ο κόσμος ελεύθερα αλλά δεν το επέτρεψε η αστυνομία και για αυτό βγήκαν με τα πόδια και έκοψαν τον δρόμο.