Κατολισθήσεις στην Κέρκυρα – Αυλές σπιτιών κρέμονται στον «αέρα» στους Καρουσάδες - Real.gr

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη βόρεια Κέρκυρα, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση…

Σπίτια «πνιγμένα» στη λάσπη και τα φερτά υλικά, αυλές που κρέμονται κυριολεκτικά στον αέρα είναι οι εικόνες που κατέγραψε η ΕΡΤ στο χωριό Καρουσάδες.

Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα το νερό μπήκε σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στους Μαγουλάδες, ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και έπεσε πάνω σε σπίτι.

Τα συνεργεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας βρίσκονται επί ποδός. Προχωρούν στην απομάκρυνση φερτών υλικών, στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία και ασφάλεια των κατοίκων και των πληγεισών περιοχών.