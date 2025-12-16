Κατρίνης: Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αδικαιολόγητη και παράνομη η πράξη του - Real.gr

Ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».

Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη» και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές».

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη:

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Χωρίς εξαίρεση.

December 16, 2025

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει. Ωστόσο, ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν άλλα 5 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Ο ανήλικος δεν είχε δίπλωμα και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ συνελήφθη και ο συνοδηγός, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, είχε στην κατοχή του ένα κουζινομάχαιρο.

Η αστυνομία προχώρησε και στη σύλληψη της μητέρας του 16χρονου οδηγού σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.