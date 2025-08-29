Καβάλα: Εξιχνίαση ληστείας και δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων - Real.gr

Ληστεία σε βάρος αλλοδαπού σε περιοχή της Καβάλας, με λεία 5.500 ευρώ, που έγινε το περασμένο Σάββατο, εξιχνίασε η αστυνομία, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων.

Συγκεκριμένα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών και μίας αλλοδαπής για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπή κατά περίπτωση, ενώ την 28-8-2025 το πρωί εντοπίσθηκαν στην Καβάλα και συνελήφθησαν δύο από τους δράστες.

Οι δύο συλληφθέντες εκ των φερόμενων δραστών εντοπίστηκαν χθες το πρωί στη διάρκεια ελέγχου στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, ένα σπρέι πιπεριού, δύο πτυσσόμενοι σουγιάδες, το χρηματικό ποσό των 1.385 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μία φορητή συσκευή ασύρματου, ένας κάλυκας, ένα ηλεκτρονικό σύστημα για παράνομη υποκλοπή κωδικών τηλεχειρισμού κλειδιών αυτοκινήτου και χώρων στάθμευσης, πλαστικά γάντια μίας χρήσης και διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες, την 23-8-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Καβάλας, από κοινού με έναν ακόμη αλλοδαπό και κατ΄εντολή της αλλοδαπής, αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από τον αλλοδαπό παθόντα χρηματικό ποσό 5.500 ευρώ και διάφορα έγγραφα.

Επιπλέον, προέκυψε ότι στις 16/8/2025 οι τρεις αλλοδαποί δράστες διέρρηξαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, ημεδαπού παθόντα, σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, που βρέθηκε στο όχημα των δραστών.

Κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό 1.385 ευρώ ως προϊόν της ληστείας και ο φορητός υπολογιστής ως προϊόν της κλοπής, προκειμένου να αποδοθούν στους παθόντες.

Επιπλέον κατασχέθηκαν επτά φυσίγγια κρότου που βρέθηκαν σε οικία που διέμεναν οι δράστες και το ανωτέρω όχημα ως μέσω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.