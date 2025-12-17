Καβάλα: Καρέ καρέ η διάρρηξη σε καφετέρεια - Έσπασαν τη τζαμαρία, πήραν ολόκληρο το συρτάρι του ταμείου - Real.gr

Καρέ – καρέ τη διάρρηξη σε καφετέρια στο Χωριό Γραβούνα, στη Χρυσούπολη Καβάλας αποτυπώνει βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας διακρίνονται οι τέσσερις κουκουλοφόροι, στις 3:20 τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης 11/12, να φτάνουν έξω από το κατάστημα, να πετούν ένα βαρύ αντικείμενο και η τζαμαρία γίνεται θρύψαλα.

Στη συνέχεια με συγχρονισμό στον βηματισμό τους, εισχωρούν στο εσωτερικό του καταστήματος και χωρίζουν του ρόλους τους. Δύο κινούνται προς το ταμείο, ενώ οι άλλοι δύο περιεργάζονται το χώρο.

Οι διαρρήκτες αρπάζουν ολόκληρο το συρτάρι του ταμείου με τις εισπράξεις, κινητά, τάμπλετ ακόμη και ενεργειακά ποτά από το ψυγείο και τρέπονται σε φυγή.

Η ίδια ακριβώς επιχείρηση στις 2 Ιουνίου είχε γίνει ξανά στόχος διαρρηκτών με το mondus operanti, να παραπέμπει στην ίδια συμμορία. Και τότε κουκουλοφόροι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχαν εισβάλει στο κατάστημα όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ.

«Είναι η δεύτερη ληστεία μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Η εγκληματικότητα έχει ξεφύγει. Πρέπει να αυξηθούν οι περιπολίες για να σταματήσουν να δρουν τα κυκλώματα αυτά ελεύθερα», είπε στο ΕΡΤnews ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Γιάννης Μπουντρούδης.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της συμμορίας διαρρηκτών.