Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός- Εκπυρσοκρότησε το όπλο του - Real.gr

Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός- Εκπυρσοκρότησε το όπλο του

20:08, 12/10/2025
Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, ηλικίας 51 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής και ενώ είχε βγει για κυνήγι στη δασική περιοχή του Παγγαίου Καβάλας, στη Γαληψό.

Ο άτυχος άνδρας κυνηγούσε με φίλους από το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυνηγοί επιχείρησαν να πλησιάσουν θήραμα που είχαν χτυπήσει όταν το κυνηγετικό όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

Το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

