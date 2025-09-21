Καβάλα: Σύλληψη ατόμου για διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, στην Καβάλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από τους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο δράστης, διότι εντοπίστηκε να παραλαμβάνει από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών, ένα φάκελο που περιείχε 4 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 143 γραμμαρίων και 8 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού βάρους 44,95 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 49 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.