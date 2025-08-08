Κεφαλονιά: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη μεγάλη πυρκαγιά στο Καραβάδο - Real.gr

Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καραβάδου Κεφαλονιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι που δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστών και έφθασαν τα 8 μποφόρ στη περιοχή, έχουν πλέον κοπάσει.

Η φωτιά έφθασε μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού απειλώντας άμεσα περιουσίες και το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα. Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και δεκάδες εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Το μεσημέρι έφτασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις με 22 πυροσβέστες, 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.