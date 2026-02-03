Quantcast
Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του – Αρνείται τις κατηγορίες ο 46χρονος - Real.gr
11:02, 03/02/2026
  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε να εκδικάσει την υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών, με την εισαγγελική πρόταση να βρίσκει σύμφωνες και τις δύο πλευρές.
  • Ο πρώην αστυνομικός, που είναι προσωρινά κρατούμενος, αρνείται μέσω του συνηγόρου του τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας ότι θα προσκομιστούν νέα στοιχεία που θα αποδείξουν την αθωότητά του.
  • Η υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο αποκαλύφθηκε πριν περίπου ενάμιση χρόνο, με τον πρώην αστυνομικό να κατηγορείται για σειρά αξιόποινων πράξεων, όπως βιασμός και κατάχρηση ανηλίκου. Συμπληρωματική δίωξη ασκήθηκε και στην μητέρα των παιδιών, η οποία κατηγορείται από κοινού με τον εν διαστάσει σύζυγό της για παρόμοιες πράξεις.
Κεκλεισμένων των θυρών, θα διεξαχθεί η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του, οι οποίοι κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους.
Της Άννας Κανδύλη

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας όπου εκδικάζεται η υπόθεση έλαβε αυτή την απόφαση μετά από πρόταση και της εισαγγελέως της έδρας, για λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών.

Με την εισαγγελική πρόταση συμφώνησαν και οι δύο πλευρές, με τον δικηγόρο του πρώην αστυνομικού να σημειώνει ότι «υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους και δεν μπορούν να στιγματιστούν».

Ο συνήγορος της μητέρας των παιδιών Γιάννης Μπαρκαγιάννης, αναφέρθηκε σε εκθέσεις παιδοψυχολόγων βάσει των οποίων με κάθε εκ νέου δημοσιότητα της υπόθεσης επιβαρύνεται η ψυχική υγεία των παιδιών.

Στο δικαστήριο παρόντες ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι με τον πρώην αστυνομικό, που είναι προσωρινά κρατούμενος, να αρνείται μέσω του συνηγόρου του τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας ότι θα προσκομιστούν νέα στοιχεία που θα αποδείξουν την αθωότητά του.

Η υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο αποκαλύφθηκε πριν περίπου ενάμιση χρόνο, όταν η μητέρα των παιδιών κατήγγειλε σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από τον εν διαστάσει πλέον σύζυγό της, σε βάρος της αλλά και στα παιδιά της, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια ζούσε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και προφυλακίστηκε για σειρά αξιόποινων πράξεων όπως βιασμός κατ’ εξακολούθηση, βιασμός και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου.

Στη συνέχεια ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη και στην μητέρα των παιδιών, η οποία κατηγορείται από κοινού με τον, εν διαστάσει σύζυγό της, για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

