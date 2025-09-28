Quantcast
Κέντρο Αθήνας: Κλειστοί δρόμοι λόγω του "Greece Race for the Cure 2025" - Real.gr
real player

Κέντρο Αθήνας: Κλειστοί δρόμοι λόγω του “Greece Race for the Cure 2025”

10:04, 28/09/2025
Κέντρο Αθήνας: Κλειστοί δρόμοι λόγω του “Greece Race for the Cure 2025”

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή το πρωί της Κυριακής σε λεωφόρους και οδούς στην περιοχή του δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου & περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025», ισχύουν:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έως ώρα 13:00.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως 13:00, ως εξής:

  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.
  • Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Συγγρού.
    Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έως 13:00, ως εξής:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου.

Σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας (ανερχόμενο) και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

  • Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους της μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
    Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των ελεγχόμενων κόμβων Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Βασ. Γεωργίου Β΄.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα συγκεκριμένα σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Τριάντα χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα η Τουρκία να αποσύρει το casus belli

Μητσοτάκης: Τριάντα χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα η Τουρκία να αποσύρει το casus belli

10:24 28/09
Χρυσό στο παγκόσμιο κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου – Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα»

Χρυσό στο παγκόσμιο κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος: «Η κούρσα της ζωής μου – Αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα»

10:37 28/09
Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Ζελένσκι: Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει

Τουλάχιστον 4 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο - Ζελένσκι: Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει

11:00 28/09
Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Παπανικολάου»

Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο «Παπανικολάου»

09:29 28/09
Φιντάν: Το αμερικανικό Κογκρέσο μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan

Φιντάν: Το αμερικανικό Κογκρέσο μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Kaan

09:00 28/09
«Καμπανάκι» ειδικού για τις υποδομές της Αττικής: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ

«Καμπανάκι» ειδικού για τις υποδομές της Αττικής: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο Ντάνιελ

10:18 28/09
«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο...» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο - ΒΙΝΤΕΟ

«Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο...» - Ο Γιώργος Μαζωνάκης για το Δρομοκαΐτειο - ΒΙΝΤΕΟ

08:26 28/09
8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

8 καθημερινές συνήθειες που βλάπτουν τα δόντια σας

08:45 28/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved