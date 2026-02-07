Κέντρο συνάντησης όλων των βαλκανικών καρναβαλικών εθίμων η Πάτρα - Real.gr

Δεκατέσσερις σύλλογοι από ολόκληρη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια παρελαύνουν στο κέντρο της Πάτρας δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα αποκριάς.

Στον χορό και οι Κουδουνοφόροι από την Βουλγαρία

Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί η βραβευμένη ομάδα «Κούκερι» από το χωριό Καμπίλε της Βουλγαρίας. Τριάντα χορευτές, με εντυπωσιακές μάσκες, βαριές φορεσιές και δυνατά κουδούνια, αναπαριστούν ένα πανάρχαιο βαλκανικό έθιμο που συνδέεται με το ξόρκισμα του κακού και τις ευχές για υγεία, γονιμότητα και ευημερία.

Οι Απόκριες ωστόσο, είναι πρώτα απ’ όλα μια βαθιά παράδοση, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η ομάδα από τη Λευκάδα, βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, μεταφέροντας το νησιωτικό αποκριάτικο χρώμα και τη ζωντανή μουσικοχορευτική της παράδοση, συναντώντας τους Ζακυνθινούς και τους Κεφαλλήνες της πόλης.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτελεί η συμμετοχή της ρουμανικής κοινότητας Πάτρας, η οποία επιστρέφει δυναμικά στο Πατρινό Καρναβάλι, παρουσιάζοντας αποκριάτικα έθιμα της χώρας της, ενώ θα παρουσιαστούν «Γενίτσαροι και Μπούλες» από το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου.

Η 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων ξεδιπλώνεται σε τρεις βασικούς σταθμούς:

12:00 – Παλαιό Δημαρχείο: Παρέλαση που διασχίζει την οδό Μαιζώνος και καταλήγει στο Νέο Δημαρχείο, με παρουσίαση όλων των συμμετεχουσών ομάδων.

18:00 – Αγυιά: Σύνδεση με την καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση της Αγυιάς, με τη συμμετοχή διεθνών και ελληνικών σχημάτων και ενεργό ρόλο των φορέων της γειτονιάς, με αυτοσχέδιες μάσκες και κουδούνια.

20:00 – Πλατεία Ταραμπούρα: Υπαίθριο αποκριάτικο γλέντι, όπου χορευτές και κοινό γίνονται ένα, σε μια κοινή γιορτή μουσικής και χορού.