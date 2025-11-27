Quantcast
Κεραμεικός: Πτώση άνδρα στο κενό από τον 4ο όροφο κτιρίου - Real.gr
18:58, 27/11/2025
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον Κεραμεικό, όταν ένας 44χρονος άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που κατοικεί στο σημείο κοντά στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Αγησιλάου, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η πτώση του σταμάτησε σε πλάτωμα του πρώτου ορόφου, όπου και εντοπίστηκε.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το σημείο δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική. Με ειδικό γερανοφόρο όχημα οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα, να τον απεγκλωβίσουν και να τον παραδώσουν σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

 

