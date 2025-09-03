Κέρκυρα: 74χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οργανωμένης κατάδυσης - Real.gr

Quantcast
18:15, 03/09/2025
Κέρκυρα: 74χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οργανωμένης κατάδυσης

Ένας 74χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του χθες,Τρίτη (2/9) κατά τη διάρκεια κατάδυσης στην περιοχή «Άγιος Ηλιόδωρος» των Λιαπάδων.

Σύμφωνα με τη Λιμενική Αστυνομία, ο αλλοδαπός έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διενέργεια οργανωμένης κατάδυσης σε επιχείρηση καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής. Στη συνέχεια, ανασύρθηκε από σκάφος της επιχείρησης στην ξηρά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ κατασχέθηκε ο καταδυτικός εξοπλισμός.

