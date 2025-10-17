Κέρκυρα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε επιχείρηση κατεψυγμένων – Μήνυμα του 112 - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ισχυρή φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μονάδα κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού της Κέρκυρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολόκληρη τη νύχτα μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο η καταστροφή στο εσωτερικό του κτιρίου είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, προκειμένου να αποτρέψουν αναζωπυρώσεις.

Εξαιτίας του πυκνού καπνού που έχει καλύψει την περιοχή, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν προφυλαγμένοι και να αποφύγουν τις μετακινήσεις κοντά στο σημείο της φωτιάς.

Με πληροφορίες από kerkyrasimera, corfutvnews