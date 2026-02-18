Κέρκυρα: Θυελλώδεις άνεμοι 11 μποφόρ και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση - Real.gr

Quantcast
Κέρκυρα: Θυελλώδεις άνεμοι 11 μποφόρ και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

00:02, 18/02/2026
Σφοδροί βορειοδυτικοί άνεμοι πλήττουν την Κέρκυρα από αργά το απόγευμα της Τρίτης, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 11 μποφόρ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για συνέχιση των θυελλωδών ανέμων έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η ένταση των φαινομένων κορυφώθηκε στις 18:20, όταν ο σταθμός στο ναυτικό φυλάκιο των Αυλιωτών κατέγραψε ριπή 110 χιλιομέτρων την ώρα, τιμή που αντιστοιχεί σε 11 μποφόρ.

Παράλληλα, οι μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων σταθμών έδειξαν 9 μποφόρ στις Σινιές (72 km/h) και 8 μποφόρ στη Μαρίνα Γουβιών, τους Παξούς και την παραλιακή της Αχαράβης. Χαμηλότερες αλλά ισχυρές εντάσεις, της τάξεως των 7 μποφόρ, σημειώθηκαν στο Βαλανειό, το Μαντούκι και την ορεινή Πετάλεια.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν άμεσα προβλήματα, με αναφορές για πτώσεις δέντρων στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό. Οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περιοχές χωρίς ρεύμα. Στην Κασσιώπη, η παροχή έχει διακοπεί εδώ και μιάμιση ώρα, καθώς ένα κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης.

Αντίστοιχα προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές του Αγίου Μάρκου, του Ύψου και του Νησακίου, όπου η ηλεκτροδότηση διεκόπη για σημαντικό διάστημα λόγω πτώσης δέντρων στις γραμμές του ΔΕΔΔΗΕ.

