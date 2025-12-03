Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη - Real.gr

Quantcast
20:10, 03/12/2025
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι – Νεκρή η 75χρονη

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στους Κουραμάδες της Κέρκυρας όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75 περίπου ετών ενώ η οδηγός περίπου 48 νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.

Ακομα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία τόσο για την ηλικία των γυναικών όσο και για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

