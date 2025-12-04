Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτρεξε από την Ακρόπολη έως το Καλλιμάρμαρο στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
11:35, 04/12/2025
Στις 07:45 το πρωί, η Ολυμπιακή Φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Ακρόπολη προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Το προηγούμενο βράδυ είχε ανάψει τον βωμό ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία Στέφανος Ντούσκος.

Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν αρκετές προσωπικότητες, ανάμεσά τους και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, φορώντας την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας με σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη Φλόγα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Τη δάδα τής την παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, Στέφανος Χανδακάς.

Αφού διένυσε την προκαθορισμένη απόσταση, η πρέσβης των ΗΠΑ παρέδωσε τη Φλόγα στον Τζος Χακ, Νο 2 της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Εκείνος με τη σειρά του τη μετέφερε και την παρέδωσε στον Χρήστο Μαραφάτσο, συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump, συνεχίζοντας την αλυσίδα της λαμπαδηδρομίας στην καρδιά της Αθήνας.

Η σημερινή πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας ολοκληρώνεται με την τελετή παράδοσής της στην Οργανωτική Επιτροπή «Milano Cortina 2026», ώστε να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στις 06.02.2025.

 

