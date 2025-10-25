Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στο κέντρο της Αθήνας - Real.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το πρωί σήμερα Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου.
Η κηδεία θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι στη Μητρόπολη, ενώ η σορός του θα βρίσκεται από τις 8:30 έως και τις 11:30 στο παρεκκλήσι. Η ταφή θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
όσον αφορά τις ρυθμίσεις, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας τους από τις 06:00 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
- Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.
Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις συγκεκριμένες οδούς κατά το χρονικό αυτό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.