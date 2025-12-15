Κηφισιά: Ανήλικος κάνει κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου για να τη ληστέψει - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε συμμορία ανηλίκων οι οποίοι είχαν ρημάξει φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR δείχνει την στιγμή που ένας ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε μια γυναίκα υπάλληλο φούρνου.

Στην συνέχεια πέφτει από πάνω της σε μια προσπάθεια να την ακινητοποιήσει. Η γυναίκα αντιστάθηκε αλλά ο ληστής επέμενε, γνωρίζοντας ότι έχει πολύ λίγο χρόνο μπροστά του για να αρπάξει ότι μπορούσε.

Η υπάλληλος μετά από ώρα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, ενώ ο νεαρός ληστής κατάφερε να πάρει τα χρήματα και να φύγει ατάραχος από το κατάστημα.

«Μπήκε μέσα, έλεγε “σας παρακαλώ βοηθήστε με θέλω κάτι να φάω”, τον βοήθησε η μητέρα μου. Ο νεαρός καθόταν έξω, αλλά προφανώς είχε σχεδιάσει να μπει από πίσω με μαχαίρι να την τρομοκρατήσει. Στην συνέχεια μπήκε στο μαγαζί, βρήκε την τσάντα στο τραπέζι, την πήρε και έφυγε. Ευτυχώς που την πήρε και έφυγε και δεν είχαμε άλλα», ανέφερε η κόρη της γυναίκας που έπεσε θύμα ληστών σε φούρνο.