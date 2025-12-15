Quantcast
Κηφισιά: Ανήλικος κάνει κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου για να τη ληστέψει - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Κηφισιά: Ανήλικος κάνει κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου για να τη ληστέψει – ΒΙΝΤΕΟ

08:52, 15/12/2025
Κηφισιά: Ανήλικος κάνει κεφαλοκλείδωμα σε γυναίκα υπάλληλο φούρνου για να τη ληστέψει – ΒΙΝΤΕΟ

Η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε συμμορία ανηλίκων οι οποίοι είχαν ρημάξει φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR δείχνει την στιγμή που ένας ανήλικος ληστής έκανε κεφαλοκλείδωμα σε μια γυναίκα υπάλληλο φούρνου.

Στην συνέχεια πέφτει από πάνω της σε μια προσπάθεια να την ακινητοποιήσει. Η γυναίκα αντιστάθηκε αλλά ο ληστής επέμενε, γνωρίζοντας ότι έχει πολύ λίγο χρόνο μπροστά του για να αρπάξει ότι μπορούσε.

 

Η υπάλληλος μετά από ώρα κατάφερε να σταθεί στα πόδια της, ενώ ο νεαρός ληστής κατάφερε να πάρει τα χρήματα και να φύγει ατάραχος από το κατάστημα.

«Μπήκε μέσα, έλεγε “σας παρακαλώ βοηθήστε με θέλω κάτι να φάω”, τον βοήθησε η μητέρα μου. Ο νεαρός καθόταν έξω, αλλά προφανώς είχε σχεδιάσει να μπει από πίσω με μαχαίρι να την τρομοκρατήσει. Στην συνέχεια μπήκε στο μαγαζί, βρήκε την τσάντα στο τραπέζι, την πήρε και έφυγε. Ευτυχώς που την πήρε και έφυγε και δεν είχαμε άλλα», ανέφερε  η κόρη της γυναίκας που έπεσε θύμα ληστών σε φούρνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στο Μαρόκο

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στο Μαρόκο

12:15 15/12
«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Στα 23,5 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα για το 2025

«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Όλγα Κεφαλογιάννη: Στα 23,5 δισ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα για το 2025

12:09 15/12
Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Παρατείνονται οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

12:03 15/12
Κοντογεώργης: Τα μπλόκα διαμαρτυρίας να μην εξελιχθούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας - Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης των αγροτών

Κοντογεώργης: Τα μπλόκα διαμαρτυρίας να μην εξελιχθούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας - Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης των αγροτών

11:59 15/12
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν υποστηρίζουν κάποιο success story

11:49 15/12
Ιράν: Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο μετά τη «βίαιη σύλληψή» της, λέει η οικογένειά της

Ιράν: Η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρθηκε δύο φορές στο νοσοκομείο μετά τη «βίαιη σύλληψή» της, λέει η οικογένειά της

11:45 15/12
Προϋπολογισμός 2026 - Γεραπετρίτης: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

Προϋπολογισμός 2026 - Γεραπετρίτης: Αναβαθμίζουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας

11:43 15/12
Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί

Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί

11:38 15/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved