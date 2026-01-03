Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε σε επτά παρκαρισμένα οχήματα - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ένας 51χρονος οδηγός στην Κηφισιά ακολουθούσε μία «τρελή» πορεία, χτυπώντας αρχικά ένα δέντρο και στη συνέχεια συνολικά επτά παρκαρισμένα οχήματα σε διάφορους δρόμους.
- Στο αλκοτέστ που του έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg/l, περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
- Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, καθώς το ποσοστό αλκοόλ ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. για αυτή την ποινή.
Ο 51χρονος Έλληνας οδηγούσε από Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής (2/1), ακολουθώντας μία «τρελή» πορεία με το όχημά του, καθώς αρχικά χτύπησε σε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά, στη συνέχεια κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς χτύπησε δύο σταθμευμένα οχήματα. Συνεχίζοντας την επικίνδυνη οδήγηση χτύπησε ακόμη τρία παρκαρισμένα οχήματα, ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί.
Ακολούθως επί της οδού Ποταμού και στρίβοντας στην οδό Ναυπλίου χτύπησε άλλα δύο οχήματα μέχρι το αυτοκίνητό του να ακινητοποιηθεί, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
Οι αστυνομικοί ακολούθησαν την πορεία καταστροφής του οχήματος και του έκαναν αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg/l, που σημαίνει ότι ήταν περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, το οποίο είναι στο 0,25 mg/l.
Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, καθώς ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο που οδηγεί στο αυτόφωρο με βάση τον Κ.Ο.Κ. που ανέρχεται σε 0,60 mg/l.