Κηφισιά: Υπό κράτηση παραμένει ο 72χρονος μάνατζερ που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη - Τι υποστήριξε - Real.gr

Παραμένει κρατούμενος έως αύριο που θα δικαστεί ο 72χρονος μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών που συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη 10 χιλιομέτρων στην περιοχή της Κηφισιάς.

της Άννας Κανδύλη

Την αναβολή ζήτησε ίδιος ο κατηγορούμενος καθώς ο συνήγορός του απουσίαζε και ήθελε χρόνο για να προετοιμαστεί. Ενώπιον του Δικαστηρίου υποστήριξε ότι φοβήθηκε για πιθανή επίθεση πως δεν ήταν μεθυσμένος και δεν βρέθηκε κάτι στο αυτοκίνητο. «Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα»

Συνεργάτης του δικηγόρου του είπε πως ο κατηγορουμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και πως είναι γνωστής διαμονής ωστόσο η πρόεδρος έδωσε εντολή να κρατηθεί έως αύριο που θα γίνει η δίκη του.