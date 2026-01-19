Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η ΕΛΑΣ γνωστοποίησε προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στον Κηφισό, με διακοπή της διέλευσης οχημάτων από τη δεξιά λωρίδα σε επιμέρους τμήματά του.
- Οι παρεμβάσεις αφορούν οδικά σημεία στις περιοχές Μοσχάτο – Ταύρος, Νίκαια – Άγιος Ιωάννης Ρέντης και Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα.
- Οι ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄ ή 09.00΄ έως 15.00΄, επηρεάζοντας ρεύματα κυκλοφορίας προς Λαμία και Πειραιά.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στον Κηφισό την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών, στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η ΕΛΑΣ, θα υπάρξουν προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, με διακοπή της διέλευσης οχημάτων από τη δεξιά λωρίδα σε επιμέρους τμήματα της λεωφόρου Κηφισού.
Οι παρεμβάσεις αφορούν οδικά σημεία στις περιοχές Μοσχάτο – Ταύρος, Νίκαια – Άγιος Ιωάννης Ρέντης και Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, ως εξής:
Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες των ρυθμίσεων
- Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Άννης, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
- Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.