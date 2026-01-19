Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας - Real.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στον Κηφισό την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω προγραμματισμένων εργασιών, στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η ΕΛΑΣ, θα υπάρξουν προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, με διακοπή της διέλευσης οχημάτων από τη δεξιά λωρίδα σε επιμέρους τμήματα της λεωφόρου Κηφισού.

Οι παρεμβάσεις αφορούν οδικά σημεία στις περιοχές Μοσχάτο – Ταύρος, Νίκαια – Άγιος Ιωάννης Ρέντης και Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, ως εξής:

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες των ρυθμίσεων