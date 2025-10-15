Κιλκίς: Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο - Real.gr

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη διάρκεια συμπλοκής στον ακριτικό οικισμό των Ευζώνων, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.

Σύμφωνα με το voria.gr, μια ομάδα αλλοδαπών διαπληκτίστηκε με άλλον αλλοδαπό άντρα, έξω από ξενοδοχείο «Χαρά».

Τότε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ένας από την ομάδα πυροβόλησε κατά του άλλου ατόμου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο αλλοδαπός άντρας περπάτησε τραυματισμένος μέχρι τον εσωτερικό χώρο του ξενοδοχείου, όπου και έπεσε νεκρός.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής. Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο διαπληκτισμός να αφορά υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.