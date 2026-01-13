Κιλκίς: H στιγμή που οδηγός παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που οδηγός παρασύρει αστυνομικό στο Κιλκίς με το αυτοκίνητο του.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα, όταν ο 49χρονος αστυνομικός πλησίασε έναν οδηγό προκειμένου να βεβαιώσει παράβαση για παράνομη στάθμευση. Ακολούθησε διαπληκτισμός και σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο αστυνομικός, ο οδηγός έβαλε μπροστά το αμάξι και τον έσερνε για περίπου 200 μέτρα, μέχρι ο αστυνομικός να πέσει από αυτό. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 58χρονος οδηγός, ιατρός στο επάγγελμα υποστηρίζει ότι δεν είχε σταθμεύσει παράνομα, αλλά και πως δεν παρέσυρε τον αστυνομικό, αντιθέτως εκείνος πήδηξε στο καπό του. Ο 58χρονος κρατείται και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

O Χρήστος Καργιοτούδης πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπάλληλων Κιλκίς, εξηγεί στο Ertnews, “Δεν αντιλήφθηκε κανείς τι επρόκειτο να συμβεί, είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συνέβη. Έβαλε μπρος, πάτησε γκάζι, έφερε το αυτοκίνητο με μια κίνηση μπροστά στα πόδια του αστυνομικού. Ο αστυνομικός έπεσε πάνω στο καπό αλλά πατώντας ξανά γκάζι και αναπτύσσοντας ταχύτητα. Γραπώθηκε ο αστυνομικός από το καπό αντανακλαστικά, δεν είχε άλλη επιλογή εκείνη τη στιγμή. Έβαλε μπροστά και για 250 μέτρα τον έσυρε μέσα στα στενά της Γουμένισσας με επικίνδυνους ελιγμούς ώσπου ο αστυνομικός βρέθηκε στο έδαφος. Χτύπησε σοβαρά ζει από θαύμα.”

Μάλιστα όπως εξηγεί ο κ. Καργιοτούδης ο ίδιος αστυνομικός παρά τον τραυματισμό του μετέβη λίγο αργότερα με συνάδελφο του στη Γουμένισσα και συνέλαβε τον 58χρονο οδηγό που βρισκόταν σε συγγενικό του σπίτι.