Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - Real.gr

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Μαυρονέρι Κιλκίς ο τραγικός θάνατος ενός 40χρονου κρεοπώλη, ο οποίος τραυματίστηκε την ώρα της εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, ο άνδρας τραυμάτισε κατά λάθος μια μεγάλη αρτηρία στο πόδι την ώρα που έκοβε κρέας με μπαλτά, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σήμερα, φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο άνδρα, που χάθηκε τόσο ξαφνικά και αναπάντεχα.