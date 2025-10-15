Κιλκίς: Μετέφερε παράνομα δέκα Κινέζους σε καρότσα φορτηγού - Real.gr

Ανάμεσα σε παλέτες με εμπόρευμα

Σε καρότσα φορτηγού, πίσω από παλέτες με εμπόρευμα, έκρυβε 47χρονος διακινητής δέκα Κινέζους, μη νόμιμους μετανάστες, με σκοπό να τους μεταφέρει παράνομα στη Θεσσαλονίκη.

Το φορτηγό με τους μετανάστες – εννέα άντρες και μία γυναίκα – πέρασε χθες το μεσημέρι στο ελληνικό έδαφος μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην καρότσα εντοπίστηκαν οι διακινούμενοι ενώ συνελήφθη ο 47χρονος Σέρβος οδηγός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι Κινέζοι στερούνταν ταξιδιωτικών έγγραφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα μας. Φαίνεται δε πως είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς στη Σερβία, όπου παρελήφθησαν από τον 47χρονο διακινητή, με προορισμό την Ελλάδα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κατασχέθηκαν το φορτηγό (ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης), ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.