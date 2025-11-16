Κιλκίς: Πλήρωσε χρήματα για αγορά αυτοκινήτου και δεν το παρέλαβε ποτέ - Real.gr

Quantcast
Κιλκίς: Πλήρωσε χρήματα για αγορά αυτοκινήτου και δεν το παρέλαβε ποτέ
Κιλκίς: Πλήρωσε χρήματα για αγορά αυτοκινήτου και δεν το παρέλαβε ποτέ

19:15, 16/11/2025
Κιλκίς: Πλήρωσε χρήματα για αγορά αυτοκινήτου και δεν το παρέλαβε ποτέ

Θύμα απάτης έπεσε ένας άνδρας στο Κιλκίς, ο οποίος κατέβαλε χρηματικό ποσό για αγορά αυτοκινήτου, το οποίο δεν παρέλαβε ποτέ.

Ο άνδρας πείστηκε από δύο άτομα πέρσι τον Φεβρουάριο να καταθέσει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ, ως αντίτιμο για την αγορά οχήματος, το οποίο είχαν προηγουμένως αναρτήσει σε αγγελία στο διαδίκτυο.

Όταν δεν παρέλαβε το όχημα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

