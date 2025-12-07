Quantcast
Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας - Real.gr
Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας

15:15, 07/12/2025
Κιλκίς: Συνελήφθη 38χρονος για κατοχή ποσότητας λαδιού άγνωστης προέλευσης και ποιότητας

Χειροπέδες σε 38χρονο ημεδαπό πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα, στο οποίο, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκε και το όχημα, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

