Κινδυνεύουν σπίτια από κατολισθήσεις στην Αρχαία Ολυμπία - Real.gr

Έντονα κατολισθητικά φαινόμενα παρατηρούνται, τις τελευταίες ώρες, στην Αρχαία Ολυμπία, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, με συνέπεια να κινδυνεύουν σπίτια.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) κατέρρευσε μάντρα σπιτιού, λόγω του συσσωρευμένου όγκου νερών που κατέβηκε από το βουνό. Το οίκημα, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, κα Ευτυχία Φωτιάδη, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

«Το πρωί που έφυγα για τη δουλειά είδα πως η μάντρα που κρατάει το βουνό είχε κοπεί στα δύο. Θορυβήθηκα, ανησύχησα, πήγα στην πυροσβεστική, προσπάθησα να βρω και κάποιον από την Προστασία του Πολίτη, αλλά δεν περίμενα σε καμία περίπτωση αυτή την εξέλιξη», ανέφερε αρχικά η κ. Φωτιάδη.

Ενώ συνέχισε αναφέροντας «λίγο πριν τις 2, με πήρε ο γείτονας τηλέφωνο και μου λέει Ευτυχία, κάνει θόρυβο από εκεί, θα πέσει το υπόστεγο, θα φύγει η μάντρα. Έφυγα από τη δουλειά, ήρθα σπίτι και είδα ότι η μάντρα είχε ανοίξει τελείως, το υπόστεγο είχε πάρει κλίση και μετά από 40 λεπτά έπεσε η μάντρα». Εξέφρασε δε το φόβους ότι «όλο το βουνό θα έρθει κάτω», καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείσα σχετικά το εάν έχουν ξανά έρθει αντιμέτωποι με τέτοιους είδους φαινόμενα οι κάτοικοι της περιοχής, η κ. Φωτιάδη ανέφερε ότι έβλεπε μέσα στο σπίτι της κάποιες ρωγμές, γι αυτό και είχε στείλει email στην αρχαιολογία το Σεπτέμβριο, ζητώντας να την αφήσουν να φτιάξει μία νέα μάντρα, γιατί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για πλημμύρα αλλά και για φωτιά, ωστόσο η απάντηση που έλαβε ήταν ότι πρόκειται για αρχαιολογική ζώνη και δεν επιτρέπονται οι εργασίες στην περιοχή.

Η κ. Φωτιάδη ανέφερε ότι οι αρχές της είπαν ότι πρέπει να φύγει για 4-5 μέρες από το σπίτι της, μέχρι να εκτονωθεί το φαινόμενο.

Η ζημιά που έχει υποστεί το οίκημα είναι μεγάλη και το φαινόμενο είναι ακόμα και σε εξέλιξη, μάλιστα ακούγονται θόρυβοι, τριξίματα και πέφτουν αντικείμενα, πράγματα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες, η κατάσταση να γίνει ακόμα χειρότερη.