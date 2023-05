Κινέτα: Μεγάλη αναστάτωση για επιβάτες του προαστιακού

Σπινθήρες τον ανάγκασαν να σταματήσει, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στους επιβάτες του προαστιακού, στο ύψος της Κινέτας, βγήκαν σπινθήρες στο κάτω μέρος του δευτέρου βαγονιού. Τότε σταμάτησε ο συρμός με τους επιβάτες να αποβιβάζονται προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr., στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 7 πυροσβέστες, όπου και πραγματοποίησαν ελέγχο και ερευνούν της ακριβή αιτία του συμβάντος. Οι επιβάτες συνέχισαν με καθυστέρηση το δρομολόγιο τους με άλλο συρμό.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Αγαπητοί Επιβάτες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα, Τετάρτη 10/05/2023, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ-ΑΘΗΝΑ πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Dear Passengers, we would like to inform you that today, Wednesday 10/05/2023, the Suburban trains on the ATHENS-KIATO-ATHENS line are running with delays.

Thank you for your understanding».