«Κίνημα» για ελεύθερα πεζοδρόμια - Αποκαλυπτικά στοιχεία - Real.gr

Η «R» παρουσιάζει τις καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyStreet για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Ποιες είναι οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα κατάληψης δημόσιου χώρου.

Του ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΔΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στη μάχη για την καταπολέμηση της κατάληψης δημόσιου χώρου έχουν αποδυθεί κυβέρνηση, δήμοι αλλά και πολίτες, οι οποίοι έχουν πολλαπλασιάσει τις καταγγελίες τους για τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα. Βασικό εργαλείο για το νέο «κίνημα» που αναπτύσσεται ώστε να απελευθερωθούν τα πεζοδρόμια είναι η ψηφιακή πλατφόρμα MyStreet app, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί πλήρως από τα τέλη του Αυγούστου του 2025.

Το ΜyStreet είναι η ψηφιακή εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα και παραβάσεις στον δημόσιο χώρο εύκολα και άμεσα μέσω του κινητού τους.

Οι χιλιάδες καταγγελίες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος, ενώ έχουν βοηθήσει τις δημοτικές υπηρεσίες να αυξήσουν σημαντικά τα πρόστιμα που επιβάλλουν. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τις 27 Αυγούστου, που ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία της εφαρμογής, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί συνολικά 13.302 καταγγελίες, περίπου 80 ανά ημέρα. Στις 2.496 ελήφθησαν νόμιμα μέτρα για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών, στις 1.874 δεν υπήρξε συμμόρφωση των ιδιοκτητών, ενώ αναμένεται να ελεγχθούν όσες υπολείπονται.

Οσον αφορά τους δήμους με το μεγαλύτερο πρόβλημα, η Αθήνα έχει την πρωτιά με 1.991 καταγγελίες. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 1.227 καταγγελίες, ο Βόλος, η Κως, τα Τρίκαλα και η Καλαμάτα.

«Η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ενισχύεται μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία», επισημαίνει στη Realnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου. «Ο δημόσιος χώρος δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων. Η πρόσβαση σε πλατείες, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να εμποδίζεται από αυθαίρετες καταλήψεις ή υπερβάσεις αδειών».

Αυξημένα πρόστιμα

Πέραν της καταγραφής των παραβάσεων, τη σημαντικότερη ευθύνη για την προστασία των ελεύθερων χώρων έχουν οι δήμοι που είναι και οι αρμόδιοι για την επιβολή των κυρώσεων και των προστίμων.

Στον δήμο Αθηναίων, το 2023 και το 2024 είχαν σφραγιστεί μόλις 32 και 29, αντίστοιχα, καταστήματα για παράβαση χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Το 2025, οι σφραγίσεις εστιατορίων και καφέ για παράνομα τραπεζοκαθίσματα εκτοξεύτηκαν στις 170.

«Είναι σημαντικό ότι με τη χρήση της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να πάρουν τη διαχείριση της πόλης στα χέρια τους και παύουν πλέον να ισχύουν οι πελατειακές σχέσεις πολιτών – αυτοδιοίκησης, χωρίς να χρειάζονται οι πολίτες κάποιον μεσάζοντα ώστε να ακουστεί το αίτημά τους», τονίζει η αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων Αθηνών, Ελένη Ζωντήρου.

«Σκοπός είναι να υπάρχουν ισορροπίες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων και στους πολίτες, ώστε να μην αδικούνται οι πρώτοι και να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των δεύτερων στους δημόσιους χώρους», σημειώνει η αντιδήμαρχος Αθηναίων.

Σύμφωνα με τον νόμο, η Δημοτική Αστυνομία μετά τον πρώτο έλεγχο που διενεργεί εκδίδει εντολή άρσης, η οποία αφορά την υποχρέωση του καταστήματος να απομακρύνει από τον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο αντικείμενα και ενδεχόμενες κατασκευές που υφίστανται άνευ των απαιτούμενων αδειών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταστήματος, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από το συνεργείο του δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς τον σκοπό αυτό, τη συνδρομή των αστυνομικών Αρχών. Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί και δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Τα χρηματικά πρόστιμα δεν είναι ένα ενιαίο ποσό για όλες τις περιπτώσεις και προκύπτουν από συνδυασμό νόμων και δημοτικών κανονισμών. Οι παράγοντες που καθορίζουν το ύψος του προστίμου είναι το είδος της παράβασης, το εμβαδόν της κατάληψης, η διάρκεια και το αν υπάρχει άδεια και η υποτροπή.

Πώς λειτουργεί

Μέσω της εφαρμογής MyStreet ο χρήστης μπορεί να καταγράψει περιστατικά κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε πραγματικό χρόνο. Η αναφορά γίνεται συνήθως με φωτογραφία, αυτόματη καταγραφή τοποθεσίας και σύντομη περιγραφή, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του προβλήματος.

Αρχικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο καταγγέλλων να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το μαγαζί στο οποίο έχει παρατηρηθεί η παράβαση, γι’ αυτό απαιτείται η ενεργοποίηση του GPS.

Οταν ανοίξει η εφαρμογή, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «Κοινόχρηστοι χώροι» και θα εμφανιστεί ένας χάρτης με τοποθετημένες πινέζες πάνω σε αυτόν, οι οποίες αντιστοιχούν και σε ένα κατάστημα.

Πατώντας πάνω σε αυτή εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης και το εμβαδόν, το οποίο δικαιούται να καλύψει ο ιδιοκτήτης με τραπεζοκαθίσματα, το οποίο εμφανίζεται και στον χάρτη με ένα γαλάζιο πλαίσιο να δείχνει τα επιτρεπόμενα όρια.

Για να γίνει η αναφορά της παράβασης, ο χρήστης στη συνέχεια θα πρέπει στο πεδίο «Υποβολή αναφοράς», να διαλέξει ποια παράβαση έχει παρατηρηθεί και να πατήσει εκ νέου το πεδίο «Υποβολή αναφοράς» για να ολοκληρώσει την καταγγελία.