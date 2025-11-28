Quantcast
Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Νέα Ιωνία - Εισέβαλαν με κλεμμένο αυτοκίνητο - Real.gr
Κινηματογραφική απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Νέα Ιωνία – Εισέβαλαν με κλεμμένο αυτοκίνητο

12:05, 28/11/2025
Επεισοδιακή απόπειρα κλοπής σε κοσμηματοπωλείο στη Νέα Ιωνία Αττικής, σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, Παρασκευή 28-11-2025, από οργανωμένη ομάδα διαρρηκτών, οι οποίοι όμως έφυγαν με άδεια χέρια.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία, στις 02.25 τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας, έπεσαν με το όχημα στην πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου που βρίσκεται στη λεωφόρο Ηρακλείου με σκοπό να γκρεμίσουν την πρόσοψη.

Από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου έσπασαν ο υαλοπίνακας και τα μεταλλικά ρολά προστασίας του κοσμηματοπωλείου, αλλά οι δράστες δεν κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας εκεί το κλεμμένο όχημα.

Οι επίδοξοι διαρρήκτες διέφυγαν με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είναι κλεμμένο από την περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Από την αστυνομία διενεργούνται έρευνες και αναζητήσεις για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι όμως δεν έχουν εντοπιστεί.

