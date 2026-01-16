Κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου οδηγού στην Ηλεία: Πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του και προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά - Real.gr

Καταδίωξη που θύμιζε σκηνές από ταινία δράσης, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε μεγάλο μέρος της Ηλείας, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν ένα όχημα που οδηγούσε 16χρονος.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η διαδρομή ξεκίνησε από τον Πύργο και να πέρασε διαδοχικά από το Επιτάλιο, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το Πελόπιο και τη Βαρβάσαινα. Ο ανήλικος που συνελήφθη οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο το αυτοκίνητο της μητέρας του, έχοντας στο όχημα έναν συνομήλικό του φίλο ως συνεπιβάτη.

Ολα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 22:00, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, που βρίσκονταν στην οδό Αλφειού, έκαναν σήμα σε διερχόμενο αυτοκίνητο για έλεγχο.

Αντί να συμμορφωθεί, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κατευθύνθηκε προς την έξοδο της πόλης, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αστυνομικών.

Οι άνδρες της ΟΠΚΕ ξεκίνησαν την καταδίωξη, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν ποιοι επέβαιναν στο όχημα. Η πορεία του αυτοκινήτου πέρασε από το Επιτάλιο, την περιοχή της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, το Ανεμοχώρι, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα και το Πελόπιο, για να επιστρέψει στη συνέχεια προς τον Πύργο. Από εκεί, ο οδηγός κινήθηκε προς τη Βαρβάσαινα και ξανά προς την οδό Αλφειού, συνεχίζοντας να επιταχύνει και να αποφεύγει κάθε προσπάθεια ακινητοποίησης.

Στο μεταξύ, είχε ήδη δοθεί σήμα γενικού συναγερμού, με ενίσχυση από άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει τα περιπολικά που τον ακολουθούσαν, ενώ πέρασε πολλές φορές από τα ίδια σημεία, προσπαθώντας να διαφύγει τη σύλληψη.

Για περισσότερο από μία ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις είτε ακολουθούσαν το όχημα είτε έστηναν μπλόκα σε κομβικά σημεία, με στόχο να το ακινητοποιήσουν.

Τελικά, κοντά σε καταυλισμό Ρομά στην οδό Αλφειού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν το αυτοκίνητο και να προχωρήσουν στη σύλληψη τόσο του 16χρονου οδηγού όσο και του συνομήλικου συνεπιβάτη του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου και δήλωσε ότι ο ανήλικος γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητό της χωρίς τη γνώση της. Από τον αριθμό κυκλοφορίας επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για το όχημα που είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και οδηγούσε ο 16χρονος.

Η υπόθεση χειρίζεται αρχικά το Τμήμα Τροχαίας, το οποίο αναμένεται να βεβαιώσει το σύνολο των τροχονομικών παραβάσεων που φέρεται να διέπραξε ο ανήλικος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.