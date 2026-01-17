Κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στον Πύργο: Πήρε κρυφά το αμάξι της μητέρας του, εμβόλισε μέχρι και περιπολικά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα ανεξέλεγκτο… νυχτερινό ράλι τρόμου έστησε ένας ανήλικος στον Πύργο, μετατρέποντας δρόμους, χωριά και επαρχιακές διαδρομές σε σκηνικό από… ταινία καταδίωξης με πραγματικό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Ο 16χρονος που άρπαξε κρυφά το αυτοκίνητο της μητέρας του εμβόλισε ακόμα και τα περιπολικά που τον καταδίωκαν.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Star καταγράφεται η στιγμή που οι αστυνομικοί κυνηγούν το όχημα το οποίο οδηγεί ο 16χρονος. Το ρολόι από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει 11 και μισή. Ο νεαρός τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και κάνει επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθεια του να ξεφύγει από την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ είχαν στήσει μπλόκο σε αυτό το σημείο. Όταν έκαναν σήμα στο όχημα που οδηγούσε ο 16χρονος για να σταματήσει, αυτός αντί να πατήσει φρένο, πάτησε τέρμα το γκάζι και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη σε επαρχιακούς δρόμους και μέσα σε χωριά.

«Μια καταδίωξη η οποία διήρκησε για πάνω από μια ώρα. Οι συνάδελφοι έκαναν χρήση ηχητικών και φωνητικών σημάτων προκειμένου να σταματήσει ο οδηγός την ανεξέλεγκτη πορεία του πλην όμως αυτός συνέχισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα να διέρχεται μέσα από διάφορες κοινότητες με ότι αυτό συνεπάγεται», είπε ο Γρηγόρης Κατσώλης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας.

Οι αστυνομικοί για περισσότερη από μια ώρα κυνηγούσαν τον 16χρονο. Μάλιστα στην προσπάθεια του να ξεφύγει εμβόλισε ακόμα και τα περιπολικά.

Όσο οι αστυνομικοί καταδίωκαν τον νεαρό, η μητέρα του βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα περιγράφοντας στους αξιωματικούς πως ο γιος της της πήρε κρυφά το αυτοκίνητο.