Κινηματογραφική σύλληψη 36χρονου συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Σκληρό κακοποιό, μέλος της ρωσικής μαφίας και συνεργάτη του αρχηγού της, του περιβόητου «Εντικ» συνέλαβαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Του Θεοδόση Πάνου

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 36χρονου που καταζητείτο με ένταλμα σύλληψης για εκβίαση και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, δύο συμβατικά οχήματα της αστυνομίας κλείνουν τον δρόμο στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πάνοπλοι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατεβαίνουν από τα οχήματα, περικυκλώνουν το αυτοκίνητό του και συλλαμβάνουν τον καταζητούμενο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Η εγκληματική οργάνωση, τα νήματα της οποίας κινεί ο επονομαζόμενος «Έντικ» από το Ντουμπάι, εξαρθρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών (σχετ. η από 10-03-2025 παρουσίαση υπόθεσης).

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.