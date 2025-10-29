Quantcast
Κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο: Ανακοίνωσαν διανυκτέρευση στον ΒΟΑΚ - Real.gr
Κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο: Ανακοίνωσαν διανυκτέρευση στον ΒΟΑΚ

15:25, 29/10/2025
Κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο: Ανακοίνωσαν διανυκτέρευση στον ΒΟΑΚ

Την διανυκτέρευσή των αγροτοκτηνοτρόφων στο σημείο της κινητοποίησης στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, ανακοίνωσε από το μεγάφωνο ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Όπως γράψαμε, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου έκλεισαν περίπου στις 12.30 το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ενώ λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι άνοιξαν τον δρόμο, για μισή ώρα όπως αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από συνεννόηση με τις αστυνομικές αρχές, οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο αναμένεται να ανοίγουν κατά διαστήματα τον Βόρειο Οδικό Άξονα, ειδικά σε ώρες αιχμής, προκειμένου να υπάρχει αποσυμφόρηση στους παράπλευρους δρόμους και κυρίως στην παλιά Εθνική.

Όπως έγινε γνωστό, όσο υπάρχει το μπλόκο στον ΒΟΑΚ, δυνάμεις της αστυνομίας εκτρέπουν την κυκλοφορία στην Γέφυρα Καλλιθέας, στο ένα ρεύμα και στο ύψος του κόμβου των Γουρνών στο αντίθετο ρεύμα.
Να σημειωθεί ότι το μπλόκο άνοιξε όσες φορές χρειάστηκε να περάσει από το σημείο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτοκτηνοτρόφων, υπάρχει σε εκκρεμότητα μια “πρόσκληση” που περιμένουν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα για συζητήσεις. Από την εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

 

Το κάλεσμα ήταν για τις 12 το μεσημέρι πάνω στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος του Καρτερού Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα στο σημείο όπου βρίσκεται το άλλοτε δημόσιο ΚΤΕΟ.

 

 

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν στο κλείσιμο των δυο ρευμάτων του ΒΟΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο και εξέφρασαν την πρόθεση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις παραμένοντας στο μπλόκο μέχρι το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο που, όπως αποφασίστηκε, θα γίνει στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2025.

 

 

