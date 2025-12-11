Κινητοποιήσεις αγροτών-κτηνοτρόφων: Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων - Προμαχώνα Εξοχής και Νίκης - Real.gr

Συνεχίζουν και σήμερα τους πολύωρους αποκλεισμούς οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της χώρας μας με τη Βουλγαρία.

Οι αποκλεισμοί εφαρμόζονται και στα δύο ρεύματα (εισόδου – εξόδου) και επηρεάζουν κυρίως τα φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των αγροτών συνοδεύονται από προτάσεις για νέες τοπικές δράσεις, ενώ όλοι τους δηλώνουν «παρών» στην πανελλαδική σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, στη Νίκαια Λάρισας.

Στο πλαίσιο αυτό, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο, ενώ το ίδιο θα πράξουν και σήμερα από τις 18.00 και μέχρι τις 22.00 τουλάχιστον.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας-σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι συντονιστικές επιτροπές των παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες στη Βόρεια Ελλάδα, ρυθμίζοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση του πανελλαδικού συλλαλητηρίου, αύριο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.