Κίσσαμος Χανίων: Βεντέτα πίσω από τη δολοφονία - Real.gr

Το βίαιο παρελθόν των δύο οικογενειών στην Κίσσαμο Χανίων αποκάλυψε στην απολογία του ο 23χρονος που σκότωσε 52χρονο σε πανηγύρι.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Μακρύ» παρελθόν απειλών και βίαιων επεισοδίων αποκαλύπτεται ότι είχαν μεταξύ τους ο 23χρονος δράστης και το 52χρονο θύμα στην Κίσσαμο Χανίων, που οδήγησε τελικά στο άγριο φονικό μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων οι οποίοι διασκέδαζαν στο πανηγύρι του χωριού Ελος. Οι κακές σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών φαίνεται να ήταν αυτές που όπλισαν το χέρι του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές με κάθε λεπτομέρεια τα όσα είχαν συμβεί τα τελευταία χρόνια αλλά και την επίμαχη ημέρα.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο 23χρονος, αφού αρχικά ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, δηλώνοντας συγκλονισμένος και αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που έγινε, ανέφερε ότι το θύμα δημιουργούσε διαρκώς προβλήματα όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και σε ολόκληρο το χωριό. «Γι’ αυτό του είχαν βγάλει το παρατσούκλι “Πάσσαρης”», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, παρομοιάζοντας το θύμα με τον διαβόητο κακοποιό καθώς, όπως έγινε γνωστό, είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για υποθέσεις με όπλα και ξυλοδαρμούς.

«Πήγε να με σκοτώσει»

Στη συνέχεια, ο 23χρονος ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του, πολλές φορές κατά το παρελθόν, είχαν δεχθεί απειλές από τον 52χρονο. «Πριν από λίγους μήνες, ήμουν με το ποδήλατο και αυτός (σ.σ.: το θύμα) με το αυτοκίνητο και μου έκλεισε τον δρόμο. Με έριξε κάτω… Πήγε να με σκοτώσει», τόνισε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι δύο οικογένειες δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις και ότι σε λίγες ημέρες το θύμα επρόκειτο να δικαστεί για ένα περιστατικό σε βάρος του αδελφού του, τον οποίο πριν από 2 χρόνια ο 52χρονος φέρεται να τον είχε χτυπήσει στο κεφάλι.

Την ύπαρξη έντονων διαφωνιών και βίαιων περιστατικών ανάμεσα στις δύο πλευρές επιβεβαιώνει στη Realnews και ο δικηγόρος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας. «Υπήρχαν επεισόδια τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν ανάμεσά τους και τα περισσότερα είναι καταγεγραμμένα αλλά τα επιβεβαιώνουν και πάρα πολλοί μάρτυρες. Ο πελάτης μου δεχόταν απειλές κατά το παρελθόν από το θύμα. Φοβήθηκε και έγινε δυστυχώς το έγκλημα, για το οποίο ασφαλώς δεν υπάρχει δικαιολογία, ό,τι και αν είχε γίνει στο παρελθόν», σημειώνει.

«Φοβήθηκα και πυροβόλησα»

Αναφερόμενος στην επίμαχη ημέρα του φονικού, ο δράστης, στον οποίο ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία, μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα, ανέφερε ότι φοβήθηκε ότι ο 52χρονος θα τον σκότωνε και γι’ αυτό πυροβόλησε. Πιο συγκεκριμένα φέρεται ότι είπε: «Την Κυριακή ήμουν στο πανηγύρι που γινόταν στο χωριό για τη γιορτή του κάστανου. Η οικογένειά μου είχε αναλάβει το φαγητό… Κάποια στιγμή ήρθε εκεί που ήμουν ο συγχωρεμένος και άρχιζε να με βρίζει πολύ άσχημα, με πολύ βαριές κουβέντες. Με αποκαλούσε… (σ.σ. βαρύτατες ύβρεις), και μου έλεγε “τώρα θα δεις τι θα σου κάνω”. Ερχόταν απειλητικά προς το μέρος μου. Μου φάνηκε σαν να πήγε να βγάλει κάτι από την τσέπη του. Τότε φοβήθηκα. Χωρίς να σκέφτομαι, έβγαλα το πιστόλι που είχα μαζί μου και πυροβόλησα».

Οσον αφορά το όπλο, ο 23χρονος ισχυρίστηκε ενώπιον των Αρχών ότι δεν ήταν δικό του, αλλά του πατέρα του, ο οποίος το είχε αγοράσει πριν από λίγο καιρό για να διώχνει τα άλλα ζώα από τα πρόβατα. Στο πανηγύρι, εκείνη την ημέρα, υποστήριξε ότι το είχε πάρει χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του και με σκοπό να ρίξει καμιά μπαλοθιά στον αέρα.

Κίνδυνος αντεκδίκησης

Κάτοικοι του χωριού Ελος περιγράφουν τον 52χρονο ως έναν περίεργο άνθρωπο, επιθετικό που δεν στεκόταν στα καλά του. «Πολλές φορές γινόταν επιθετικός. Είχε κατηγορηθεί για ξυλοδαρμούς και είχε πολλές μηνύσεις. Το ποινικό του μητρώο δεν ήταν καθαρό. Δυστυχώς, ενοχλούσε τον μικρό, έβριζε την οικογένειά του και ο μικρός δεν άντεξε, δεν το σκέφτηκε και τον σκότωσε. Τώρα θα το σκέφτεται και θα το έχει μετανιώσει», λέει κάτοικος του χωριού. Μετά το φονικό οι Αρχές στην περιοχή βρίσκονται σε ετοιμότητα μπροστά στον κίνδυνο βεντέτας. «Σε ένα κρητικό γλέντι περισσότεροι από τους μισούς έχουν πάνω τους όπλα. Ας μην κρυβόμαστε. Στην Κρήτη εξακολουθούν να υπάρχουν παραδόσεις όπως η οπλοφορία, η βεντέτα και ο σασμός. Μπορεί να μην ακούγεται ωραίο για την Ελλάδα του 2025, αλλά είναι μια πραγματικότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απ. Λύτρας, επισημαίνοντας ότι «η Αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή υπό τον φόβο αντεκδίκησης».