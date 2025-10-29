Κίσσαμος: Η σφαίρα στην καρδιά στάθηκε μοιραία για τον 52χρονο - Το Σάββατο απολογείται ο 23χρονος - Real.gr

Μία σφαίρα στην καρδιά, ήταν αυτή που αφαίρεσε τη ζωή του 52χρόνου από το Έλος Κισάμου μετά την επίθεση σε βάρος του το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο 52χρονος έφερε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost ο 23χρονος οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα με σκυμμένο το κεφάλι, κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο όπου του άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Στην συνέχεια οδηγήθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το Σάββατο.

Την ίδια ώρα ο ένας εκ των δύο συνηγόρων υπεράσπισής του Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε ότι ο 23χρονος είναι μετανιωμένος και συγκλονισμένος γι’ αυτό που έγινε. Μάλιστα όπως είπε ο δικηγόρος του ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι όπλο του εγκλήματος.

Πώς έγινε το φονικό

Όπως έχει γράψει το cretapot όλα συνέβησαν την Κυριακή λίγο μετά τις 7 απόγευμα όταν το γλέντι στην Γιορτή Καστάνου είχε τελειώσει όμως πλήθος κόσμου συνέχιζε να διασκεδάζει το ίδιο και ο 52χρονος με την παρέα του.

Τότε εμφανίζεται ο 23χρονος και βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί τρεις φορές στο στήθος και να τρέπεται σε φυγή.

Στο σημείο επικρατεί πανικός με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα και να διαπιστώνουν πως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή μέχρι την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί τον παρέλαβαν και διαπίστωσαν πως ήδη είχε καταλήξει από τα βαρύτατα τραύματά του.