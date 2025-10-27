«Με απείλησε και τον πυροβόλησα...»: Τι λέει ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Real.gr

Το παρελθόν και οι ανάμεσα στους δύο άνδρες όπως το εξιστορεί η κόρη του θύματος.

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Χανίων από το φονικό στο Έλος Κισσάμου, όταν με τρεις σφαίρες στο στήθος την ώρα που χόρευε, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων, ένας νεαρός άνδρας εκτέλεσε τον 52χρονο συγγενή του.

Ο νεαρός, ήταν συγγενής του θύματος, είχαν διαφορές για τα βοσκοτόπια και ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τα κτηματικά.

Οι πληροφορίες λένε πως ο φερόμενος δράστης ήταν αποφασισμένος κα εξοπλισμένος για τα χειρότερα. Αρματωμένος με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο και θεωρείται από τους ειδικούς το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον θείο του.

Ο δράστης μίλησε στο MEGA και όπως λέει, είχε δεχτεί απειλές από το θύμα: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του δικηγόρου του δράστη: «Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».

Από την πλευρά της, η κόρη του θύματος αποκάλυψε στο MEGA ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο σπίτι τους πέρσι. Όπως λέει, πριν από ένα χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε την γιαγιά της, έκανε γυαλιά καρφιά στο σπίτι.

Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και στον δράστη.

«Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: ‘’Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε’’. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: ‘’Έλα λίγο να σου πω’’ και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν.

»Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και ‘’Φύγε Αλβανέ, θα σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω’’, και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: ‘’Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου’’. Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι.

»Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».