Κίσσαμος: Βρέθηκε το όπλο του φονικού - Real.gr

Εντοπίστηκε το 22άρι πιστόλι με το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ο 23χρονος τον 52χρονο το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού. Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος. Ο 23χρονος με το συγκεκριμένο πιστόλι, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, κατηγορείται πως δολοφόνησε τον συγγενή του.