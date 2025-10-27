Quantcast
Κίσσαμος: Βρέθηκε το όπλο του φονικού - Real.gr
real player

Κίσσαμος: Βρέθηκε το όπλο του φονικού

23:17, 27/10/2025
Κίσσαμος: Βρέθηκε το όπλο του φονικού

Εντοπίστηκε το 22άρι πιστόλι με το οποίο κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε ο 23χρονος τον 52χρονο το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού. Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι, σε μακρινή απόσταση από το Έλος. Ο 23χρονος με το συγκεκριμένο πιστόλι, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, κατηγορείται πως δολοφόνησε τον συγγενή του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved