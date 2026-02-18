Κιβωτός του Κόσμου: Ένταση στη δίκη – Αύριο η απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο - Real.gr

Με ένταση και πρωτοφανείς αντεγκλήσεις μεταξύ έδρας, γραμματέως και δικηγόρων , ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης που αφορά τις καταγγελλόμενες κακοποιητικες συμπεριφορές στην οργάνωση Κιβωτος του Κόσμου με κεντρικό πρόσωπο τον ιδρυτή της Οργάνωσης, πατέρα Αντώνιο.

Της Άννας Κανδύλη

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων διέκοψε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι προκειμένου να αποσυρθεί σε διάσκεψη για να αποφανθεί επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων. Ωστόσο, η διαδικασία προσέλαβε απρόβλεπτη τροπή, όταν η γραμματέας της έδρας δήλωσε πως προτίθεται να τηρήσει το προβλεπόμενο ωράριο και να αποχωρήσει στις 15:00μμ. Μάλιστα, επικοινώνησε με την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την πρόθεση της προέδρου να ανακοινωθεί η απόφαση εντός της ημέρας.

Η έδρα ανέβηκε λίγο μετά τις 17:00μμ, ανακοινώνοντας πως, παρά την πρόθεσή της να εκδώσει απόφαση σήμερα, αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς η γραμματέας επέμεινε στην τήρηση του ωραρίου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, οι οποίοι έκαναν λόγο για πρωτοφανή κατάσταση ενώ όπως επισήμανε και η πρόεδρος η πρόθεση του δικαστηρίου είχε ανακοινωθεί από χθες χωρίς η γραμματέας να εκφράσει αντίρρηση.

«Τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε; Υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρίνονται σήμερα, υπάρχουν προγραμματισμένα δικαστήρια και πτήσεις», ανέφεραν σε έντονο ύφος οι δικηγόροι. Από την πλευρά της, η γραμματέας επανέλαβε ότι ενεργεί στο πλαίσιο του ωραρίου και ότι είχε εγκαίρως γνωστοποιήσει τη στάση της. Τελικώς, το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, στις 8:00 το πρωί, οπότε και αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων.