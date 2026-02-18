Κιβωτός του Κόσμου: Ένταση στη δίκη – Αύριο η απόφαση του Εφετείου για τον πατέρα Αντώνιο - Real.gr

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων διέκοψε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι προκειμένου να αποσυρθεί σε διάσκεψη για να αποφανθεί επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων. Ωστόσο, η διαδικασία προσέλαβε απρόβλεπτη τροπή, όταν η γραμματέας της έδρας δήλωσε πως προτίθεται να τηρήσει το προβλεπόμενο ωράριο και να αποχωρήσει στις 15:00μμ. Μάλιστα, επικοινώνησε με την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την πρόθεση της προέδρου να ανακοινωθεί η απόφαση εντός της ημέρας.
Η έδρα ανέβηκε λίγο μετά τις 17:00μμ, ανακοινώνοντας πως, παρά την πρόθεσή της να εκδώσει απόφαση σήμερα, αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς η γραμματέας επέμεινε στην τήρηση του ωραρίου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας, οι οποίοι έκαναν λόγο για πρωτοφανή κατάσταση ενώ όπως επισήμανε και η πρόεδρος η πρόθεση του δικαστηρίου είχε ανακοινωθεί από χθες χωρίς η γραμματέας να εκφράσει αντίρρηση.
«Τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε; Υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρίνονται σήμερα, υπάρχουν προγραμματισμένα δικαστήρια και πτήσεις», ανέφεραν σε έντονο ύφος οι δικηγόροι. Από την πλευρά της, η γραμματέας επανέλαβε ότι ενεργεί στο πλαίσιο του ωραρίου και ότι είχε εγκαίρως γνωστοποιήσει τη στάση της. Τελικώς, το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, στις 8:00 το πρωί, οπότε και αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση για την ενοχή ή μη των κατηγορουμένων.