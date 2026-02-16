Κιβωτός του Κόσμου: Την ενοχή του πατέρα Αντώνιου και 4 κατηγορουμένων για σωματική κακοποίηση παιδιών πρότεινε η εισαγγελέας - Real.gr

Να κηρυχθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για σωματική κακοποίηση παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Της Άννας Κανδύλη

Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό και αφορά πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα που φέρονται να τελέστηκαν κυρίως σε δομές του Βόλου και της Αθήνας. Για ορισμένες επιμέρους κατηγορίες, ιδίως όσες σχετίζονται με τη δομή της Χίου, η εισαγγελέας εισηγήθηκε αθώωση, ενώ για δύο κατηγορούμενους πρότεινε πλήρη απαλλαγή.

«Πρόσωπο αναφοράς»

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός περιέγραψε τον πατέρα Αντώνιο ως «το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς», σημειώνοντας ότι «όλα περνούσαν από το χέρι του». Τον χαρακτήρισε «εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και ηγέτη», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι δεν είχε γνώση κρίσιμων περιστατικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρατεταμένη απομόνωση ανηλίκου στη δομή του Βόλου, μετά από καταγγελία για κλοπή. Η εισαγγελέας έκανε λόγο για «ακραίο μέτρο» που προκάλεσε ψυχικό πόνο και ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου, της διευθύντριας και παιδαγωγού για βαριά σωματική βλάβη. Όπως τόνισε, δεν είναι πειστικός ο ισχυρισμός ότι ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί.

Για τον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό του ίδιου ανηλίκου, η εισαγγελέας ζήτησε ενοχή κατά συναυτουργία, ενώ για έναν κατηγορούμενο και για απειλή. Αμφισβήτησε φωτογραφία που προσκομίστηκε από την υπεράσπιση, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα εχέγγυο αξιόπιστης λήψης» και ότι ελήφθη από τον ίδιο τον φερόμενο δράστη, με σκοπό –όπως υποστήριξε– τη συγκάλυψη.

Ενοχή πρότεινε και για περιστατικό ξυλοδαρμού πέντε ανηλίκων στον χώρο του οινοποιείου της δομής, με την εισαγγελέα να απορρίπτει ως μη αξιόπιστες μεταγενέστερες ανακλήσεις καταγγελιών.

Για τα περιστατικά στις δομές του Βόλου, η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχος ο πατέρας Αντώνιος για ηθική αυτουργία σε σωματικές βλάβες. Όπως ανέφερε, γνώριζε τη βίαιη συμπεριφορά συνεργατών του και όταν επικαλούνταν την εκδοχή του αυτοτραυματισμού «γνώριζε την αναλήθεια της», επιχειρώντας –κατά την κρίση της– να κατευνάσει αντιδράσεις και να συγκαλύψει πράξεις.

Καταναγκαστική εργασία

Καταδίκη πρότεινε και για την υπόθεση μεταφοράς φιλοξενούμενων από την Καλαμάτα στον Κολωνό, με την εισαγγελέα να κάνει λόγο για άσκηση βίας και εξαντλητική απομόνωση. Παράλληλα, ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντώνιου για περίπτωση ανηλίκου που, ενώ έφερε νάρθηκα, υποχρεωνόταν να εργάζεται, χαρακτηρίζοντας την πράξη «μεθοδευμένη» και επαναλαμβανόμενη.

Αντίθετα, για περιστατικά στη δομή της Χίου, η εισαγγελέας πρότεινε αθώωση, επισημαίνοντας ότι δεν στοιχειοθετήθηκε βαριά σωματική βλάβη και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε και ψυχολογική υποστήριξη.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και τριών μηνών, ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης απο 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και ένα ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως