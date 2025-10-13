Κιβωτού του Κόσμου: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του πατέρα Αντωνίου - Η ανακοίνωσή του - Real.gr

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία του δικαστηρίου είναι «άκρως μεροληπτική» σε βάρος του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», των συνεργατών και της υπεράσπισής τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του

Ο πατέρας Αντώνιος, οι συνεργάτες του και η υπεράσπιση τους εκτιμούν και θεωρούν ότι η πλειοψηφία του Δικαστηρίου είναι, από την αρχή της δίκης ενώπιον του Εφετείου, (και για άγνωστους λόγους), άκρως μεροληπτική σε βάρος τους, (παρότι καταφανέστατα αθώοι). Το γεγονός αυτό με αναγκάζει να παραιτηθώ. Δεν μπορώ να νομιμοποιώ με την παρουσία μου ανάλογες συμπεριφορές. Είναι αδύνατη η εκπλήρωση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων.

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι, μέσα από τις ελάχιστες, αυταπόδεικτα και αυτοδιαψευδόμενες σκόπιμες, καταγγελίες 2-3 ατόμων, (επί συνόλου 11.000 παιδιών), σε βάρος της Κιβωτού, πρωτίστως, πλήττεται ο θεσμός του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης και όχι ο πατέρας Αντώνιος.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, Διδάκτωρ Νομικής