Κλείνει και σήμερα συμβολικά από τη μία το μεσημέρι ο κόμβος στο Δερβένι - Real.gr

Σε συμβολικό αποκλεισμό μιας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, προχωρούν και σήμερα αγρότες των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Ωραιοκάστρου.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, ο στόχος των κινητοποιήσεών τους είναι η συνέχιση του αγώνα για τα αιτήματά τους, με ελάχιστη δυνατή διατάραξη της κυκλοφορίας και διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας ανάμεσα στη διαμαρτυρία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας που βρίσκεται στο σημείο και κατευθύνει τους διερχόμενους σε εναλλακτικές διαδρομές.