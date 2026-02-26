Quantcast
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί - Real.gr
real player

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί

07:56, 26/02/2026
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί

Κλείνει στις 10 το πρωί, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved