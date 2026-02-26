Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί - Real.gr

\u039a\u03bb\u03b5\u03af\u03bd\u03b5\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 10 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03af, \u03bc\u03b5 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u0395\u039b.\u0391\u03a3., \u03bf \u03c3\u03c4\u03b1\u03b8\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039c\u03b5\u03c4\u03c1\u03cc \u00ab\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03c0\u03b9\u03c3\u03c4\u03ae\u03bc\u03b9\u03bf\u00bb \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bf\u03b9 \u03c3\u03c5\u03c1\u03bc\u03bf\u03af \u03b8\u03b1 \u03b4\u03b9\u03ad\u03c1\u03c7\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bd \u03c7\u03c9\u03c1\u03af\u03c2 \u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b7.